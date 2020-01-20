مصر | "ضيعت الشراب".. أب يعذب طفلته حتى الموت في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضيعت الشراب".. أب يعذب طفلته حتى الموت في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة مدينة نصر، مساء اليوم الاثنين، واقعة مأساوية، إذ قام أب بقتل طفلته بطريقة وحشية، عقب فشلها في العثور على الجورب "الشراب" الخاص به.

البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة أول مدينة نصر، بورود بلاغًا يفيد مقتل طفلة على يد والدها بأحد المناطق السكنية دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبعمل التحريات تبين قيام الأب بالتعدي عليها بالضرب، بسبب قيامها بتضييع فردة الشراب الخاصة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.