مصر | عبر موقع إباحي.. حبس مغربية لاستقطاب الزبائن بمقابل 400 دولار في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر موقع إباحي.. حبس مغربية لاستقطاب الزبائن بمقابل 400 دولار في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس مغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لانشاءها صفحة على أحد المواقع الإباحية لاستقطاب الزبائن وممارسة الجنس، بمقابل مادي 400 دولار في الساعة.

وباشرت نيابة الدقي، التحقيق مع سيدة مغربية تدعى "أ. س"، في عقدها الثاني من العمر، وتقطن بمنطقة الدقي، أنشأت صفحة على موقع إباحي، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب الزبائن، بمقابل 400 دولار في الساعة.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة المغربية، تواصل معها أحد الزبائن عن طريق إحدى المواقع الإباحية لممارسة الجنس، فاتفق معها على مقابلتها بمنطقة الدقي؛ لأخذها إلى شقته، وفي يوم الواقعة فوجئت بأنه من المباحث، وعلى الفور تم القبض عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط السيدة بتهمة إنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين واستقطاب الزبائن بمنطقة الدقي، مقابل مبلغ مادي يقدر ب 400 دولار، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

