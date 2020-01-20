مصر | "خرج من القسم ليقتله".. مفاجآت حول طعن بائع فول بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خرج من القسم ليقتله".. مفاجآت حول طعن بائع فول بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة قتل بائع فول لرفضه شراء "كوب شاي"، في منطقة الجيزة، إذ تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "القهوجي" ويدعى مروان، 25 سنه، دائم التشاجر مع سكان المنطقة، وألقى القبض عليه قبل الجريمة بـ48 ساعة، لقيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتم إخلاء سبيله قبل الواقعة بـ24 ساعة.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه يدعى "أحمد"،20 عاما، مقيم بمنطقة أبو قتادة، وأثناء خروجه من منزله، لمساعدة والده في بيع الفول على العربة خاصته بميدان الجيزة، أحضر له "القهوجي" "كوب الشاي"، دون طلبها، إلا أنه رفض شراء "كوب الشاي" من القهوجي، قائلًا: "لا مش عايز أنا لسه مفطرتش"، ما دفع الأخير إلى التشاجر معه: "أنا مش شغال عندك"، وتطورت المشاجرة بينهما وعلى إثرها استهل القهوجي سكين وطعن بائع الفول بطعنة سكين في القلب محدثًا إصابته، ولدى محاولة الأهالي بميدان الجيزة، إنقاذه منعهم صديق المتهم، عاطل، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة أمام المارة بالشارع، وفرا المتهمين هاربين.

وواصلت التحقيقات، أنه بعد إعداد عدة مأموريات، والتوصل إلى مكان هروب المتهم بارتكاب الجريمة لدى شقة صديقه بمنطقة الجيزة، تمكنت القوات من القبض عليه وعلى المتهم الثاني لاشتراكه معه في الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، قد نجحت في أقل من 12 ساعة، إلقاء القبض على المتهمين بقتل بائع فول بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.