مصر | مرضيش يشرب قتلته.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جريمة ميدان الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرضيش يشرب قتلته.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جريمة ميدان الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل بائع فول ويدعى "أحمد"20 عامًا، على يد قهوجي وصديقه عاطل في عقدهم الثاني من العمر، أن بائع الفول يعمل مع والده على "عربة الفول" المتواجدة أمام القهوة بميدان الجيزة، وكان دائم تناول المشروبات من القهوة.

وأفادت التحقيقات مع المتهم، أنه في يوم الواقعة كعادة كل يوم، يحضر له الشاي، ولكنه في هذا اليوم رفض قائلا له، "لسة مافطرتش مش عايز الشاي"، وكان يتحدث بغضب شديد، مما جعله لنشوب المشاجرة معه، وبدأت تتراشق الألفاظ والشتائم بينهم، مما أثار غضب القهوجي، فقام على إثرها للذهاب للاستعانه بصديقه "عاطل" لمناصرته والمشاجرة مع البائع وفي ذات الوقت استل سكينًا، وفي الحال تم طعنه بها في القلب، فحاول الأهالي إنقاذه ولكنه لفظ أنفاسة الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة "بائع فول" لقتله على يد قهوجي وصديقه، بطعنه بسكين، لرفضه شرب الشاي، فيما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الأهالي لقسم شرطة الجيزة، بمقتل شخص إثر طعنة بالقلب بجوار موقف السوبر چيت بميدان الجيزة.

وأفادت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، أن القهوجى قتل بائع فول أمام المارة بميدان الجيزة، بعد رفض المجني عليه شرب "كوباية شاي"، ما دفع المتهم للتشاجر معه وقتله بمساعدة صديقه "عاطل"، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، من ضبط المتهمين وسلاح الجريمة.

وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.