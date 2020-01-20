أخبار مصر | المركز الثقافي بباب الشعرية يكرم رموز العمل العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الثقافي بباب الشعرية يكرم رموز العمل العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المركز الثقافي بباب الشعرية بالتعاون مع "مواطنون من أجل مصر" وائتلاف "كلنا واحد" حفل تكريم شخصيات العام على المستوى السياسي والخدمي والاجتماعي والفني بباب الشعرية.

حضر الحفل النائب نبيل بولس عضو البرلمان والنائب رجب هلال حميدة واللواء عرفة حمزة والإعلامية جميلة اسماعيل ورجل الأعمال صبحي فارس والأستاذ صلاح الطشطوشي والأستاذ ابراهيم كمال، وسيدات المجتمع الحاجة أمل عبده عطية، والحاجة أمينة أمين، والحاجة مها عباس، والحاجة عزيزة جابر، والأستاذة رشا السحرتي ولفيف من رجال العلم والشرطة والتعليم والصحة.

وقام يحيى الطلياوي الأمين العام لجروب مواطنون من أجل مصر بالترحيب بالضيوف، مشيرًا إلى الدور الهام والبارز لرجال السياسة والاعلام والفن لخدمة المجتمع والمواطنين.

وقال خالد جلال المنسق العام للحفل والمتحدث الإعلامي لائتلاف كلنا واحد إن هدفنا من إقامة هذا الحفل كل عام هو حمل رسالة شكر وعرفان لفرسان العمل العام ليواصلوا مسيرة الخدمات والعطاء في المجتمع.

وقد فاز بشخصية العام ممثلو الأحزاب المصرية "مستقبل وطن، وإرادة جيل، والحرية المصري"، على ما قدموه من أجل الوطن والمواطنين.

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كما تم تكريم فرسان العمل العام من أعضاء المجالس المحلية السابقين الأستاذ جلال الزغاط والأستاذ صبري أبو علم والأستاذة عزة الحبشي.

وفي مجال التعليم تم تكريم الأستاذ مصطفى الدلجموني نقيب المعلمين والأستاذ عامر السيد والأستاذ شعبان راضي.

وعلى مستوى المحامين تم تكريم الأستاذ عمرو الخشاب نقيب محامين باب الشعرية، وعلى مستوى الإعلام تم تكريم الإعلامية جميلة اسماعيل عن برنامج حكايات جميلة والإعلامي مختار جلال، والدكتور مصطفى عوض الأستاذ بجامعة عين شمس.

وعلى مستوى الفن تم تكريم الكاتبة الروائية منة فؤاد والموسيقار هاني محمد، والأستاذ محمد العربي قام بتقديم فقرات وبرنامج الحفل ياسمين عبد العزيز، سارة عاطف، رشا أحمد، محمد سوسو، محمد جلال، رحمة الشريف.

وشارك في الحفل الفرقة الموسيقية لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، والتي أنشدت الأغاني الوطنية وأعمال فنية أخرى.