أخبار مصر | برلماني: السيسي يبذل قصارى جهده للنهوض بالقارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي يبذل قصارى جهده للنهوض بالقارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية القضايا التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقى، أمام قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن، مؤكدًا أن الرئيس يبذل قصارى جهده من أجل النهوض بالقارة السمراء.

وأضاف "البطيخي" في تصريح لبوابة "الخليج 365"، أن القمة تسلط الضوء على فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، ما يزيد فرص العمل ويحقق طفرة ونمو في القارة، خاصة أن القمة ستشهد آفاقا واسعة للتعاون في مختلف المجالات بين مصر وبريطانيا وإفريقيا.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة سوق إفريقي جاذب للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن تأسيس هذا السوق، يفتح الباب أمام توسيع الشراكات بين جميع القطاعات.

وانطلقت اليوم الاثنين، قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والإفريقية.

