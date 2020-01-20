أخبار مصر | عبدالخالق الشبراوي: الصوفية ليست بعيدة عن السياسة.. والسلفية تريد هدم الدين ( حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالخالق الشبراوي: الصوفية ليست بعيدة عن السياسة.. والسلفية تريد هدم الدين ( حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مروجي انتشار الصوفية عن طريق التشيع هم من يريدون نشره
الشيعة ظهرت في عصر الإمام علي بن أبي طالب
66 فرقة شيعية كل فرقة تختلف في مذهب واحد
هناك اختلاف عقائدي بين السلفية والصوفية
قال الشيخ عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية، عضو المجلس الأعلى للطريقة الصوفية، إن التصوف ليس باب للشيع، والشيعة لها مذهبها ونحن لنا زبدة الدين في مذهبنا في وصايا الرسول في أحاديثه وأصحابه نحترمهم ونبجلهم، ونأخذ منهم الهدى.
وأضاف خلال حوار مع "الخليج 365"، أن هناك اختلاف عقائدي بين السلفية والصوفية؛ هم يريدون هدم الدين من خلال حلحلة العقيدة، ولا يعرفون جوهر الدين ودائما يزورون النية للآخرين ليكونوا أصحاب الكلمة والرأي، والدين له قواعد وثوبت راسخة في كيفية فهمه من خلال الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس.
وإلي نص الحوار:
لماذا هناك ربط للصوفية بالتشيع؟
الذين يريدون انتشار الشيعة هم من يربطون انتشار الصوفية بالتشيع، والسؤال يحتاج إلى تدبر وفكر للأحداث التي جرت والصوفية تدين لحضرة الرسول وآل بيته الكرام، وتدين لعباد الله الصالحين، والشيعة يدينوا إلى آل البيت في الظاهر، لكن القصة كلها أن حضرة سيدنا الحسين عندما تزوج بنت كسرى فكان جدهم النبي وكسرى، ويدينوا لحضرة النبي –لماذا لا يحتفلون بباقي أخوات الحسين مثله لكنهم يحتفلون بالحسين ليكون العظمة لكسرى ووصعه في مرتبة الرسول، التشيع لم يكن موجود ف عصر الرسول.
متى ظهرت الشيعة؟
الشيعة ظهرت في عصر الإمام علي بن أبي طالب فهناك قوم أحبوه لدرجة المغالاة، و66 فرقة شيعية كل فرقة تختلف في مذهب واحد، هناك من يصلي على شقفة وهناك من يصلي بالأرض.
لكن أين هم من صحابة رسول الله، الكثير منهم أخطأوا في الصحابة جميعا ثم ظهرت التقية وهي لعنة –لأنه يظهر عكس ما يبطنن، نتفق في حب الرسول ونحب الصحابة والتابعين، لكن هم لايحبون الصحابة ولا من تابعي سيدنا الرسول.
فالتصوف ليس باب للشيعة ، والشيعة لها مذهبها ونحن لنا زبدة الدين في مذهبنا في وصايا الرسول في أحاديثه وأصحابه نحترمهم ونبجلهم، ونأخذ منهم الهدى.
ما هي البلاد التي تنتشر فيها الطريقة الشبراوية؟
البلاد التي تنتشر فيها الطريقة الشبراوية في القاهرة ومحافظات الوجه البحري ثم الوجه القبلي بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وإسنا وبعض الأحباب في أسيوط وأسوان.
هل الصوفية تمثل نصف العالم الإسلامي؟
الشعب المصري كله صوفي بطبيعته ولم يخرج عن صوفيته وحبه للرسول والصحابة أبدا إلا لوصول الفكر الوهابي عام 1811 ميلاديًا.
كما أن هناك اختلاف عقائدي بين السلفية والصوفية – هم يريدون هدم الدين من خلال حلحلة العقيدة وهم لايعرفون جوهر الدين ودائما يزورون النية للآخرين ليكون هو صاحب الكلمة والرأي، والدين له قواعد وثوبت راسخة في كيفية فهمه من خلال الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس.
رأس الحسين موجود في مصر والعديد أثبت ذلك، لكنهم يقولون أنها غير موجودة، احتفالنا بمولد الحسين بيكون بوصول الرأس الشريف، والسيدة زينب عاشت ودفنت في منزلها في مصر لكن ينفون ذلك ، لكن السلفية خطر على المجتمع، يريدون هدم الأضرحة طيب لو رجال اهدموا ضريح عبدالناصر.
هل ممكن أن يكون الصوفي سياسيًا؟
الصوفية ليست بعيدة عن السياسة، كيف تنظر للرعية نظرة صلاح وفلاح أداب صوفية لكنها سياسة، الصوفية لو نظرنا في تاريخها مثل العز بن عبدالسلام كان مع قطز وابراهيم الدسوقي كان مع بيبرس الصوفية لها باع في السياسة والجهاد للحفاظ على الدين والعباد.
والصوفية وقفت مع السيسي في التحرير والاتحادية وكانت هي المؤيد الأول للبلاد ، والمشيخة العامة للطرق الصوفية وشيخ الأزهر بجوار الرئيسي.
حدثني عن مشاركتكم ف مولد السيدة سكينة والسيدة نفيسة
سنزور السيدة سكينة والسيدة نفيسة، ونكتفي بعمل الزيارات هناك، ونقيم في الطريقة هنا الحضرات.