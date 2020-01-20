أخبار مصر | عبدالخالق الشبراوي: الصوفية ليست بعيدة عن السياسة.. والسلفية تريد هدم الدين ( حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالخالق الشبراوي: الصوفية ليست بعيدة عن السياسة.. والسلفية تريد هدم الدين ( حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف خلال حوار مع "الخليج 365"، أن هناك اختلاف عقائدي بين السلفية والصوفية؛ هم يريدون هدم الدين من خلال حلحلة العقيدة، ولا يعرفون جوهر الدين ودائما يزورون النية للآخرين ليكونوا أصحاب الكلمة والرأي، والدين له قواعد وثوبت راسخة في كيفية فهمه من خلال الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس.

قال الشيخ عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية، عضو المجلس الأعلى للطريقة الصوفية، إن التصوف ليس باب للشيع، والشيعة لها مذهبها ونحن لنا زبدة الدين في مذهبنا في وصايا الرسول في أحاديثه وأصحابه نحترمهم ونبجلهم، ونأخذ منهم الهدى.

وإلي نص الحوار:

لماذا هناك ربط للصوفية بالتشيع؟

الذين يريدون انتشار الشيعة هم من يربطون انتشار الصوفية بالتشيع، والسؤال يحتاج إلى تدبر وفكر للأحداث التي جرت والصوفية تدين لحضرة الرسول وآل بيته الكرام، وتدين لعباد الله الصالحين، والشيعة يدينوا إلى آل البيت في الظاهر، لكن القصة كلها أن حضرة سيدنا الحسين عندما تزوج بنت كسرى فكان جدهم النبي وكسرى، ويدينوا لحضرة النبي –لماذا لا يحتفلون بباقي أخوات الحسين مثله لكنهم يحتفلون بالحسين ليكون العظمة لكسرى ووصعه في مرتبة الرسول، التشيع لم يكن موجود ف عصر الرسول.



متى ظهرت الشيعة؟

الشيعة ظهرت في عصر الإمام علي بن أبي طالب فهناك قوم أحبوه لدرجة المغالاة، و66 فرقة شيعية كل فرقة تختلف في مذهب واحد، هناك من يصلي على شقفة وهناك من يصلي بالأرض.

لكن أين هم من صحابة رسول الله، الكثير منهم أخطأوا في الصحابة جميعا ثم ظهرت التقية وهي لعنة –لأنه يظهر عكس ما يبطنن، نتفق في حب الرسول ونحب الصحابة والتابعين، لكن هم لايحبون الصحابة ولا من تابعي سيدنا الرسول.

فالتصوف ليس باب للشيعة ، والشيعة لها مذهبها ونحن لنا زبدة الدين في مذهبنا في وصايا الرسول في أحاديثه وأصحابه نحترمهم ونبجلهم، ونأخذ منهم الهدى.

Advertisements