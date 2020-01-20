أخبار مصر | افتتاح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

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افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع، اليوم الإثنين، عددا من الوحدات والمعامل الطبية الحديثة بمستشفى مصر للطيران وهى وحدة غسيل الكلى المطوره، معمل السموم للكشف عن المخدرات والأدوية، وحدة الحالات النهارية الجديدة وكذا وحدة الأسنان الجديدة، رافق وزير الطيران خلال الإفتتاح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور أشرف القاضي رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الطبية.

وخلال الزيارة أشاد وزير الطيران بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها مستشفى مصر للطيران حاليًا في جميع الأقسام وكذا الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة فضلًا عن الأساليب العلاجية الجديدة والمستوى العالي من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الإفتتاح قام وزير الطيران بجولة تفقدية بالأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى للوقوف على سير العمل والإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدنى وغيرهم من عملاء المستشفي من خارج القطاع.