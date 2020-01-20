شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات أسيوط تزور دير السيدة العذراء بدرنكة لتقديم التهنئة بعيد الغطاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الغطاس المجيد، وذلك خلال زيارته اليوم الاثنين لدير السيدة العذراء بدرنكة بمركز أسيوط، حيث كان في استقباله الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم وبعض الكهنة والآباء.

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جاء ذلك بحضور الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الغطاس، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للسلام والمحبة والمواطنة ورمزًا للوحدة والأمن والاستقرار والنسيج الوطني الواحد، لافتًا إلى أن عيد الغطاس هو عيد لكل المصريين وأن المناسبات والأعياد الدينية في مصر تؤكد على روح المحبة والمودة والتسامح التي تؤلف بين قلوب المصريين جميعا داعيا الله عز وجل أن يعيد على المصريين جميع المناسبات الطيبة بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

ورحب الأنبا يوأنس بالوزير المحافظ وجميع الحضور معربًا عن سعادته بتشريفهم الدير للتهنئة، موضحًا أن الأعياد فرصة للتعبير عن المحبة وتبادل التهنئة فالعيد يأتي لتجديد وتأصيل المحبة التي تجمعنا جميعًا والالتقاء في الأعياد أيضا دليل على السلام وهو النعمة الكبرى التي نحرص عليها جميعًا كمصريين.