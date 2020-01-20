شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يشاركون في انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه يستقبل السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، غدًا الثلاثاء، في إطار مبادرة «مراكب النجاة» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

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وتتضمن فاعليات اليوم لقاء مع المرأة المصرية في الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع دمنهور للمؤتمرات، ثم التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور لحضور «تدريبات الشباب» على مخاطر الهجرة غير الشرعية من طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي.

وينتقل المحافظ والوزراء عقب ذلك إلى مركز حوش عيسى لتفقد عدد 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، ثم العودة لمجمع دمنهور للمؤتمرات لحضور لقاء مع الشباب بالمحافظة .

ونفذ فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد، دورة تدريبية لـ150 من الرائدات الريفيات بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وقامت المتدربات بتنفيذ حملات لطرق الأبواب في القرى التي تعتبر مصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، كما نفذ فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالمحافظة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، رئيس الفرع، دورات تدريبية لعدد 450 من الأطفال تحت 18 سنة، بالمراحل التعليمية الإعدادية والتعليم الفني، من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، في إطار التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».