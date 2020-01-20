شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة السلامة والصحة المهنية بمصانع العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عنان الشيخ مدير الإدارة، وإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة على إحدى المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار تكثيف المرور على المنشآت الصناعية لمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بها، حفاظاً على صحة العاملين والمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن رصد بعض السلبيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، منها عدم التزام جميع العاملين بإرتداء وسائل الحماية الشخصية، وعدم وجود عقد للتخلص من النفايات الخطرة، فضلا عن عدم وجود مخزن خاص للنفايات الخطرة، وقامت الحملة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والسلبيات الموجودة بالمصنع.