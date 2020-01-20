شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستبعد رئيس حي أول المحلة الكبرى لتراكم القمامة في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استبعاد جمال قطقاط رئيس حي أول المحلة الكبرى من منصبه لسوء الأوضاع بالحي، حيث لاحظ محافظ الغربية خلال جولته المفاجئة صباح اليوم بالمحلة الكبرى إنتشار أكوام القمامة بالشوارع ووجود تجمعات لمياه الأمطار بالإضافة إلى سوء حالة الشوارع وعدم قيام رئيس الحي بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وعدم استغلاله للإمكانيات المتاحة بالحي.

وفي هذا الإطار، أكد المحافظ، على عدم سماحه بتقاعس المسؤولين عن القيام بمهامهم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.