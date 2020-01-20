شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان عن تعويضات أهالي النوبة: «السيسي رفع رأسنا .. وعد فأوفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حول الاحتفالية التي أقيمت الاثنين، بأسوان لصرف تعويضات أهالي النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم من بناء السد العالي.

وقال عطية خلال مداخلة هاتفية: «الرئيس السيسي وعد أهالي النوبة وأوفى ورفع رأسنا جميعًا، وهذا ليس بجديد عليه»، مردفًا: «تم تخيير أهالي النوبة ما بين الحصول على وحدات سكنية جديدة أو تقنين أوضاع الأراضي التي يمتلكونها».

وأشار إلى أن هناك دفعة أخرى من متضرري النوبة سيتقدمون بأوراقهم ابتداء من مطلع فبراير للحصول على تعويضات.