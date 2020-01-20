شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: نتوقع اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة وقعت 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات 452 مليون دولار كحد أدنى.

وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، أنه «تم توقيع 4 اتفاقيات أخرى منذ أسبوع، حيث يصل إجمالي الاتفاقيات البترولية الموقعة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد إلى 83 اتفاقية»، متوقعا التوصل إلى اكتشافات بترول وغاز جديدة خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف المتحدث باسم البترول: «التعاقد مع الشركات العالمية في مجال البترول والغاز يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بمصر».

وتابع: «نطمئن المصريين بأن قطاع البترول يضع على رأس أولوياته توفير المنتجات البترولية للشعب المصري، والوضع أصبح مختلفا عما كان يحدث في الماضي من انقطاع للكهرباء ووجود طوابير أمام منافذ بيع أسطوانات الغاز».

واختتم: «نعتبر عام 2019 عام البترول بسبب الإنجازات الضخمة التي حققناها».