شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: نتوقع اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة وقعت 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات 452 مليون دولار كحد أدنى.
وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، أنه «تم توقيع 4 اتفاقيات أخرى منذ أسبوع، حيث يصل إجمالي الاتفاقيات البترولية الموقعة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد إلى 83 اتفاقية»، متوقعا التوصل إلى اكتشافات بترول وغاز جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث باسم البترول: «التعاقد مع الشركات العالمية في مجال البترول والغاز يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بمصر».
وتابع: «نطمئن المصريين بأن قطاع البترول يضع على رأس أولوياته توفير المنتجات البترولية للشعب المصري، والوضع أصبح مختلفا عما كان يحدث في الماضي من انقطاع للكهرباء ووجود طوابير أمام منافذ بيع أسطوانات الغاز».
واختتم: «نعتبر عام 2019 عام البترول بسبب الإنجازات الضخمة التي حققناها».
كانت هذه تفاصيل خبر «البترول»: نتوقع اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.