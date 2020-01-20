شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: أماكن للانتظار وإنشاء كبارى للمشاة ضمن تطوير مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه فى إطار خطة تطوير منطقة مصر الجديدة الجارى تنفيذها الآن، يتم دراسة تفعيل الجراجات أسفل العقارات، ومنع الانتظار بالشوارع الرئيسية، والقضاء على مواقف الميكروباص العشوائية وتخصيص أماكن انتظار لا تعيق سير المارة والسيارات، و إعادة دراسة خطوط سير أتوبيسات النقل العام، وإقامة مسارات للدراجات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم إنشاء كبارى للمشاة على المحاور الرئيسية من خلال المجتمع المدنى ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية، ورئيس الهيئة الهندسية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة المرحلة القادمة في خطة تطوير حي مصر الجديدة.

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وأوضح نائب المحافظ، أن الكبارى الجديدة ساهمت فى القضاء على التكدث المروى، وتقليل الانتظار بالشوارع، ومع افتتاح باقى الكبارى سيتم القضاء بشكل كامل على التكدث المرورى خاصة مع توسعة الشوارع واعادة تخطيطها.

وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل إتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.