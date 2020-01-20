شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمصادرة السيارات المتهالكة فى أحياء القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أحياء محافظة القاهرة تنفيذ قرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الخاص برفع السيارات المتهالكة والقديمة من الشوارع، وذلك لتأثيرها السلبى على المظهر العام والجانب الامنى، وفى هذا السياق قاد رئيس حي حدائق القبة، حملة لرفع السيارات المهملة من شارع ترعة الجندى والخليج المصري.

وفى إطار رفع كفاءة شوارع وميادين العاصمة، تابع رئيس حي المرج، إصلاح الكابلات والمرور على شارع مؤسسة الزكاة، وغلق أبواب الإنارة وعزل الكابلات بأعمدة الإنارة، من نزلة كوبرى محور المؤسسة حتى الشارع الجديد كفر الشرفا بمعرفة إدارة الإنارة بالحى.

وانتشرت السيارات المتهالكة بعدد كبير من شوارع العاصمة لتحتل مساحات كبيرة من الشوارع، بالإضافة إلى تشويه المظهر الجمالى بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة والكلاب الضالة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال هذه السيارات فى الأعمال التخريبية والإرهابية ما يستدعى رفعها.

وأصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بمصادرة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والمهملة، بأحياء العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة بشوارع القاهرة وتأثير ذلك على المظهر الحضارى والجمالى لها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل فى نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة، وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.

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