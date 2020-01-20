شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تكلفة أعمال تطوير مصر الجديدة 7.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، أن تكاليف أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة الجارى تنفيذها، بلغت 7.5 مليار جنيه، شملت تغيير 29 كيلومتر من شبكات مياه الشرب فى نطاق الحى، وتم التنفيذ خلال 100 يوم، بالإضافة لتطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكبارى الجديدة.

وأضافت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى، أنه جارى البدء فى تنظيم الإشارات المرورية وانشاء عدد من المطبات الصناعية، لحماية المشاه وتنظيم حركة المرور بمصر الجديدة بعد، تطويرها، بالإضافة إلى العمل على زيادة عمال النظافة فى نطاق حى مصر الجديدة، ليصبح حي مصر الجديدة العريق نموذجا لباقى الاحياء، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

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وكان اللواء خال عبد العال محافظ القاهرة، أعلن أن الفترة القادمة ستشهد افتاح عدد كبير من المشروعات، ومنها مشاريع التطوير الجارية بمنطقة مصر الجديدة، وسيتم الافتتاح خلال أيام قائلا: "كان هناك توجيها رئاسيا بدهان العقارات، ومصر الجديدة أغلبها عقارات قديمة، وهناك عبء كبير على المسئولين ولابد من مشاركة السكان ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الشكل الجمالى اختلف كثيرا خاصة بالتزامن مع أعمال التشجير الجارية بالمنطقة

وشهدت منطقة مصر الجديدة انشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.



