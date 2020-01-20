"الأزهر للفتوى" يطلق حملة توعوية "أكثرهن بركة" لمواجهة غلاء المهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، تحت عنوان «أكثرهن بركة»؛ إحياءً لهدي خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وانطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً»،تأتي هذه الحملة في إطار معالجات المركز للعديد من القضايا المجتمعية عمومًا، والأسرية خصوصًا، ونشرًا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحًا للمفاهيم،و ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906، في مواقيت العمل الرسمية.
وكان قد قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا.
وشدد الطيب خلال استقباله امس، أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية، على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف، وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة، داعيًا فضيلته بيت العائلة إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الترابط الأسري والحفاظ على الشخصية الشرقية من مهَبّ العادات الغربية التي لا تناسب مجتمعاتنا.
وعبر أعضاء وفد بيت العائلة عن سعادتهم وتقديرهم للدعم المتواصل من فضيلة الإمام الأكبر لعمل بيت العائلة، مشيرين إلى أنهم عقدوا عددًا من الدورات التدريبية والفعاليات في المحافظات للتأكيد على دور الأب والأم في الأسرة، خصوصًا في ظل انشغال بعض الآباء والأمهات عن دورهم الأسري بسبب العمل أو غيره، وفي ظل الطفرة التكنولوجية التي تتسبب كثيرًا في إحداث حالة انفصام أسري، وهو ما يعاظم من دور وأهمية مثل هذه الدورات.
وأكد وفد بيت العائلة أنهم سيعملون على تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ، بعقد دورات تدريبية لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع، وخصوصًا المتعلقة بالمهور وتكاليف الزواج، ووعدوا فضيلته بعقد دورة تدريبية موسعة قريبًا تجمع عشرات الوعاظ والقساوسة لتدريبهم على كيفية التفاعل مع الجمهور، وتقوية الروابط الأسرية بين الناس، على غرار الدورة التي عقدت في يونيو الماضي وحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين من داخل وخارج مصر.
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