شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر للفتوى" يطلق حملة توعوية "أكثرهن بركة" لمواجهة غلاء المهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، تحت عنوان «أكثرهن بركة»؛ إحياءً لهدي خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وانطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً»،تأتي هذه الحملة في إطار معالجات المركز للعديد من القضايا المجتمعية عمومًا، والأسرية خصوصًا، ونشرًا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحًا للمفاهيم،و ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906، في مواقيت العمل الرسمية.

وكان قد قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا.