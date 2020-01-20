شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الطيران يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع اليوم الاثنين، عدد من الوحدات والمعامل الطبية الحديثة بمستشفى مصر للطيران، وهى وحدة غسيل الكلى المطورة، معمل السموم للكشف عن المخدرات والأدوية، ووحدة الحالات النهارية الجديدة، وكذا وحدة الأسنان الجديدة.

وخلال الزيارة أشاد وزير الطيران بأعمال التطوير والتحديث التى تشهدها مستشفى مصر للطيران حالياً بجميع الأقسام، وكذا الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة فضلاً عن الأساليب العلاجية الجديدة والمستوى العالى من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الإفتتاح قام وزير الطيران، بجولة تفقدية بالأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى للوقوف على سير العمل والإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدنى وغيرهم من عملاء المستشفي من خارج القطاع .

كما تفقد وحدات رعاية القلب، وقسطرة القلب، والأورام ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والرمد ووحدة الحضانات، وتفقد مبنى العلاج الطبيعى ومركز علاج العمود الفقرى ووحدة الحالات النهارية للعلاج الكيماوى والأورام ووحدة الحقن بمركز الآلام ووحدة زراعة الأعضاء المتمثلة فى وحدة زراعة الكبد، وزراعة الكلى، وحدة جراحة العيون والليزك المتقدمة، وقسم الأشعة، ووحدة العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى وحدة الطوارئ والحوادث، كما تابع وزير الطيران جولته التفقدية في قسم الإسعاف والطوارئ وغرف العمليات وغرف الرعاية المركزة، والصيدلية الخاصة بالمستشفى، وكذلك إدارة المعامل المركزية وبنك الدم.

واستمع وزير الطيران، لشرح تفصيلى من الدكتور أشرف القاضى عن خطة تطوير مستشفى مصر للطيران، وذلك لاستيعاب أعداد المترددين عليها خلال الفترة القادمة وزيادة التجهيزات والمعدات، وإدخال التقنيات الحديثة مثل التردد الحرارية فى علاج أورام الغدة الدرقية وحقن الأعصاب، وعلاج الإنزلاقات الغضروفية، وكذا الاستعانة بالخبرات الطبية المختلفة وعلي أعلي مستوى من الكفاءة والمهنية بالإضافة إلى التعاون مع الخبرات الأجنبية في جميع التخصصات.

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كما قام وزير الطيران، بزيارة عدد من المرضى فى غرف وأجنحة المستشفى، واطمئن على الحالات المتقدمة والحرجة منها، واستمع إلى إحتياجات ومتطلبات بعض المرضى وذويهم ووجه بدراسة كافة المتطلبات والعمل على تذليل العقبات أمام المرضى، وفى نهاية الجولة التقى وزير الطيران بعدد من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بالتخصصات المختلفة والإداريين بأقسام المستشفى، وقدم لهم الشكر على أدائهم المتميز وسرعة تعاملهم مع الحالات الحرجة، وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد والحرص على تقديم كافة التسهيلات وسبل الرعاية الطبية المتميزة للمرضي.

رافق وزير الطيران، خلال الإفتتاح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور أشرف القاضي رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الطبية .