شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لإجراءات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، اجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه اللجان المعنية للتصالح في مخالفات البناء والتي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019والقانون رقم (1) لسنة 2020، بحضور نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار الهندسي بالمحافظة ومسؤولي اللجان الفنية المختصة لملف التصالح على مستوى المحافظة، ومدير إدارات التخطيط العمراني والشؤون القانونية بالديوان العام.

تناول الإجتماع أهم توجيهات وتعليمات محافظ المنوفية بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حتى الأن 56 ألف و510 طلب مع ضرورة التوعية بإجراءات التصالح ونهاية المدة المحددة من خلال زيادة عدد لافتات بالوحدات المحلية حتى يتم الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، هذا وقد تم تفعيل المنظومة الالكترونية لميكنة طلبات التصالح للمواطنين على مستوي المراكز والمدن وربطها بالمحافظة مما يضمن المتابعة الدقيقة للطلبات المقدمة .

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فيما أوضح نقيب المهندسين عن دعم النقابة الكامل لمنظومة التصالح بإختيار رؤساء اللجان الفنية التي تقوم بفحص الملفات وتقديم التقارير عن السلامة الإنشائية للمبنى، مشيراً إلى التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان الفنية لرفع أية معوقات تعرقل عمل اللجان وتوفير الحلول المناسبة لها.

هذا وقد أكد سكرتير عام المحافظة على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة بحث الملفات والبت فيها وتحديد الملفات التي لم تستوف للإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب إستيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم.

ومن جانبه دعا محافظ المنوفية المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.