شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط»: الإصلاحات الاقتصادية قفزت بترتيبنا فى أهم 3 مؤشرات دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التى نفذتها الحكومة بدعم قوى من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر فى معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، وارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى، وكذلك عجز الموازنة العامة.

وأوضح فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، وأهم تطورات السياسة المالية فى المرحلة المقبلة، أن مصر جاءت فى المركز الثانى على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، والأول على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، متوقعًا خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ فى يونيو ٢٠٢٠، وأشار إلى أن مصر حققت أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة ٥.٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

وأرجع الوزير هذا التحسن فى أداء الاقتصاد القومى إلى قفزات نوعية فى أداء الموازنة العامة المصرية، التى حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تبلغ ٣٩٠.١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥.٪ عن العام المالى السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتى رغم تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر من الخارج، التى سجلت ٨٠٠ مليون جنيه فقط فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل ٢٧٠٠ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية حققت ٣٠٤ مليارات جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل ٨٥.٦ مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة ٣٠.٥ مليار جنيه، مقابل عجز أولى بقيمة ٥٣.٨ مليار جنيه فى الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت فى خفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة من ٦.٢٪ فى النصف الأول من العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ إلى ٣.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة فى تاريخ البلاد حاجز الـ ٦ تريليونات جنيه.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا فى تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة ٣ مليارات جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.

وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالى المصروفات إلى ٦٢١.٧ مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل ٣٤٩.٩ مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧.٢ مليار جنيه مقابل ١٠٥.٦ مليار فى الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥.٦ مليار جنيه مقابل ٧١.٤ مليار جنيه فى النصف الأول من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠.٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط فى الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

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وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى ٥.٤ مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى بارتفاع ٣٠.٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى ٦٦٨ مليون جنيه بنسبة ٢.٩٪، مما ساعد على امتصاص أثر تراجع فوائض وأرباح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة ١٣.٥٪ لتسجل ١.٢١٨ مليار جنيه.

وقال الوزير إن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية ساعد الحكومة فى زيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية المهمة، مثل إنفاق ٤٣١ مليون جنيه إضافية على برنامج دعم إسكان محدودى الدخل، ومليار و٤٠٨ ملايين جنيه على برنامج التأمين الصحى بارتفاع ٢٩.٣٪ عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، ومليار و٨٦٢ مليونا على برامج التغذية، بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو ١٥.٩٪ و٤ مليارات و٤٢٦ مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو ٤.٧٪.

وأضاف «معيط» أن حصيلة الضرائب على شركات الأموال بلغت نحو ٤٠ مليارًا و٤٧ مليون جنيه بارتفاع ٤٦.٦٪، وحققت ضرائب النشاط التجارى والصناعى ١٠.١ مليار جنيه بنمو ٢١.٦٪، وزادت حصيلة ضرائب الرواتب إلى ٢٩.٨٢٠ مليار جنيه بنمو ٢٣.٧٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى ٣٢.٣٢٢ مليار جنيه بارتفاع ٨.٦٪، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية ٧٦٧ مليون جنيه بارتفاع ١٥.٧٪، وبلغت ضرائب القيمة المضافة على السلع المحلية ٢٢ مليارًا و٦٥٩ مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.

وكشف الوزير عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، شملت سداد ٣٣ مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية تمويلًا لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من ٦٠ مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على ٤٠ مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠١٩، والبالغ ٢٣٦.٧ مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من ٦٠ مليار جنيه.

وكشف «معيط» عن تعجيل الوزارة بسداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة ٤٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذى استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر فى أكتوبر ٢٠١٩ بدلًا من أبريل ٢٠٢٠، ما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا فى فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.