شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، الاثنين، عددًا من الوحدات والمعامل الطبية الحديثة بمستشفى مصر للطيران وهى وحدة غسيل الكلى المطوره، معمل السموم للكشف عن المخدرات والأدوية، وحدة الحالات النهارية الجديدة وكذا وحدة الأسنان الجديدة، رافق وزير الطيران خلال الإفتتاح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور أشرف القاضي رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الطبية .

وخلال الزيارة أشاد وزير الطيران بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها مستشفى مصر للطيران حالياً في جميع الأقسام وكذا الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة فضلاً عن الأساليب العلاجية الجديدة والمستوى العالي من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الافتتاح قام وزير الطيران بجولة تفقدية بالأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى للوقوف على سير العمل والإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدنى وغيرهم من عملاء المستشفي من خارج القطاع.

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كما تفقد وحدات رعاية القلب وقسطرة القلب والأورام وحدة مناظير الجهاز الهضمي والرمد ووحدة الحضانات، وتفقد مبني العلاج الطبيعي ومركز علاج العمود الفقري ووحدة الحالات النهارية للعلاج الكيماوي والأورام ووحدة الحقن بمركز الالام ووحدة زراعة الأعضاء المتمثلة في وحدة زراعة الكبد، وزراعة الكلى، وحدة جراحة العيون والليزك المتقدمة، وقسم الأشعة، ووحدة العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى وحدة الطوارئ والحوادث، كما تابع وزير الطيران جولته ال تفقدية في قسم الإسعاف والطوارئ وغرف العمليات وغرف الرعاية المركزة والصيدلية الخاصة بالمستشفى وكذلك إدارة المعامل المركزية وبنك الدم.

واستمع وزير الطيران لشرح تفصيلى من الدكتور أشرف القاضى عن خطة تطوير مستشفي مصر للطيران وذلك لإستيعاب أعداد المترددين عليها خلال الفترة القادمة وزيادة التجهيزات والمعدات وإدخال التقنيات الحديثة مثل التردد الحرارية في علاج أورام الغدة الدرقية وحقن الأعصاب وعلاج الإنزلاقات الغضروفية وكذا الاستعانة بالخبرات الطبية المختلفة وعلي أعلي مستوي من الكفاءه والمهنية بالإضافة إلى التعاون مع الخبرات الأجنبية في جميع التخصصات .

كما قام وزير الطيران بزيارة عدد من المرضى في غرف وأجنحة المستشفى واطمئن على الحالات المتقدمة والحرجة منها، واستمع سيادته إلى إحتياجات ومتطلبات بعض المرضى وذويهم ووجه بدراسة كافة المتطلبات والعمل على تذليل العقبات أمام المرضى.

وفى نهاية الجولة التقي وزير الطيران بعدد من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بالتخصصات المختلفة والإداريين بأقسام المستشفى وقدم لهم الشكر على أدائهم المتميز وسرعة تعاملهم مع الحالات الحرجة وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد والحرص على تقديم كافة التسهيلات وسبل الرعاية الطبية المتميزة للمرضي.

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران