شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لاستخدام الدفايات الكهربائية منعاً للحرائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد المحمدي باشا مدير عمليات الحماية المدنية السابق، إن السلوكيات الخاطئة من المواطنين في استخدام الدفايات تُحدث الحرائق والانفجارات، مضيفا: «قد تتسبب في ماس كهربائي والذي يؤدي إلى الحرائق».

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وأضاف «المحمدي» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «حديث الشارع» عبر فضائية «المحور» مع الإعلامي حسن محفوظ، أنه يجب عند استخدام الدفايات يجب فتح النافذة وكذلك من الضروري عمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية وعدم وضعها على الموكيت والسجاد.

وشدد على ضرورة عدم اقتراب الأطفال من الأجهزة الكهربائية حفاظاً عليهم وعدم تعرضهم للصعق، ونوه لضرورة استخدام وصلات سلك أصلية من الدفاية الكهربائية لمصدر الكهرباء دون استخدام مشترك.