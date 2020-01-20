شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: سعدت كثيرًا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية له في العاصمة البريطانية لندن. وقال السيسي عبر صفحته على فيس بوك: «سعدت اليوم كثيرًا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركتي في فعاليات قمة “إفريقيا – بريطانيا للاستثمار». وتابع السيسي: «هم مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء، وصورة مشرفة لمصر بالخارج».

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