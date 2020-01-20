شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية في «كاتدرائية الإسكندرية» لتهنئة البابا بعيدى الغطاس والميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، بمقر البطريركية بالإسكندرية، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية يرافقه اللواء أركان حرب أشرف عطوة رئيس أركان القوات البحرية واللواء بحري وليد شلتوت، رئيس شعبة التنظيم والإدارة واللواء محمد أحمد، مساعد قائد القوات البحرية واللواء طارق عدلي قائد قاعدة الإسكندرية البحرية وعدد من قيادات القوات البحرية وذلك للتهنئة بعيد الغطاس والميلاد المجيد.

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وقدم الوفد العسكري التهنئة للبابا والقيادات القبطية المرافقة له حيث تم استقباله في المقر البابوى السكندرى .

حضر اللقاء الانبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام ورئيس دير الانبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.

وفى نهاية اللقاء تبادل البابا وقائد القوات البحرية الهدايا التذكارية .