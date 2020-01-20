شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: متفائل بـ 2020 وأتمنى أن يعم الخير والسلام على مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن عام 2020 عام متغانم والجميع متفائل بهذا العام، متمنيا أن يعم الخير والسلام على مصر.

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وأضاف- خلال استقباله القيادات التنفيذية والأمنية للتهنئة بعيدي الميلاد والغطاس المجيد الاثنين بالمقر البابوى في الاسكندرية- أن الاعياد تجمع المسلمين والمسيحيين معا، فهى فرصة للتقرب من بعض والتهنئة والاحتفال معا، مشيرا إلى أن المصريين كان يحتفلون بعيد الغطاس بالنزول إلى مياه نهر النيل.

وعن الاسكندرية قال البابا إنها محافظة كبيرة وكل مسؤوليها يعملون بجد وإخلاص ولهم دور كبير في أن تكون الإسكندرية منارة للعلم والثقافة، مشيرا إلى أنها اقدم من القاهره بقرون كثيرة، وأنا احمل اسم هذه المدينة وافتخر أن الإسكندرية منارة لشعوب كثيرة في دول البحر الأبيض المتوسط.

وكان على رأس المهنئين اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب خالد شوقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من النواب.