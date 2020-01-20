شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 مراكز طبية خاصة وإنذار 3 آخرين في حملة لـ «صحة بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، الاثنين، 10 مراكز طبية خاصة ما بين عيادات أطباء ومعامل تحاليل وبنك للدم بمستشفى خاصة، خلال حملة مفاجئة للإدارة، لضبط المنظومة الصحية بالقطاع الخاص، حرصًا على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، بناء على توجيهات الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، عدد من المنشآت الطبية الخاصة داخل مركزي بني سويف والفشن.

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ونفذت الحملة قرارات غلق لـ 4 عيادات خاصة بأطباء ومركز للعلاج الطبيعي بمركز بني سويف، و4 معامل تحاليل بمركز الفشن، لعدم الإلتزام باشتراطات الترخيص، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.

كما فاجئت الحملة مستشفى خاص حيث تبين وجود بنك للدم غير مرخص، وتم إغلاقه وعمل محضر وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما رصدت الحملة عدد من المخالفات بينها عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى داخل مركزين للكلى الصناعي بمركز بني سويف، ومركز طبى لجراحات النسا والتوليد، وتم إنذارهم لتفادي المخالفات خلال أسبوع من تاريخ الزيارة.