شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حول فرص التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات 22 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، مكتب التمثيل التجاري بدبي، مؤتمر فرص التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يناير بدبي. ويشارك في المؤتمر -بحسب بيان الاثنين- نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارات، والتي تشارك فيه الدولة المصرية بجناح كبير، وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية المستمرة تسعى المؤسسات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين إلى زيادة أنشطة اللقاءات والتشاورات لخلق فرص استثمارية أعلى قيمة واستمرارية في ظل ما يتمتعان به من أوضاع اقتصادية وأمنية مستقرة.

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