شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سعدت كثيرا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من أبناء الجالية المصرية فى لندن اليوم الاثنين ، خلال مشاركته فى فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار".

وقال الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك:"سعدت اليوم كثيرا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركتي في فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار"، فهم مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء، وصورة مشرفة لمصر بالخارج".



الرئيس السيسى

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تنعقد فى ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية.

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وأضاف السيسي، فى كلمته أمام القمة اليوم الاثنين، أن تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمي، فضلاً عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.