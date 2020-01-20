شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يحتفظ بصور العداد 3 أشهر لمراجعة الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن برنامج القراءة الموحد سيرسل نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء و نسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد او التلاعب ، لافتا إلى أن البرنامج يحتفظ بصور 3 اشهر للعداد للرجوع اليها عند وجود شكوى من المشترك و بعد هذه المدة تحذف تلقائيا و يتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.

و قال شاكر أن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك ، موضحاً أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك و تسجيل قرائته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من امام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.

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وأضاف الوزير، أن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك ، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.