شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو من لندن لفتح أسواق بريطانيا أمام المنتجات الأفريقية.





المالية: 30 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة فى النصف الأول من العام المالى الحالى





الرئيس السيسى يدعو من لندن لفتح أسواق بريطانيا أمام المنتجات الأفريقية





التعليم: الصفان الأول والثانى الثانوى للعام الحالى سنوات نقل وليست تراكمية





رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات





وزيرة التخطيط: مذكرة تفاهم لضخ 3 مليارات جنيه إسترلينى استثمارات فى مصر

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"النقد الدولى" يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى و فى المقدم تركيا





توقعات بارتفاع أسعار الذهب.. واستقرار عيار 21 عند 685 جنيها للجرام اليوم





الأرصاد: غداً رياح مثيرة للأتربة وأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة





الأهلي يغرم رامى ربيعة 10 آلاف جنيه بعد الطرد أمام المقاولون





عبد الله جمعة ينصح شقيقه صالح بالرحيل عن الأهلي