شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يحدد 4 أولويات لتنمية القارة فى افتتاح القمة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يحدد 4 أولويات لتنمية القارة فى افتتاح القمة.. أول عقود قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بـ3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر.. الرئيس يحذر من تأثير الاضطراب على التنمية المستدامة.. ويطالب بتعزيز المبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة.. «جونسون »: حان وقت العمل والشراكة والاستثمار مع أفريقيا.. ولدينا أكبر إمبراطورية فى التعليم الجامعى ونسعى لنقل خبراتنا للقارة السمراء.

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