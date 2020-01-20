شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: إطلاق "أبلكيشن" لتوجيه المرضى لأقرب المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول لتقديم خدمات معينة للمرضى في نطاق المستشفيات الجامعية التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن المريض يحدد احتياجاته من المستشفى سواء الكشف أو إجراء تحاليل طبية أو آشعة بكل أنواعها أو أسرة للعناية المركزة أو الحضانات، وغيرها من الخدمات الطبية، ثم يتم توجيهه إلى أقرب مكان حسب النطاق الجغرافي للمريض لتوفير الخدمة، موضحا أن هذا التطبيق سيقلل من معاناة المرضي بالمحافظات.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التفقدية المفاجئة بمستشفى بنها الجامعي، والتي رافقه خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي لميتشفى بنها الجامعي، والدكتور عمرو الدخاخني نائب مدير مستشى بنها الجامعي للشؤون العلاجية.

وتضمنت الجولة تفقد أقسام الاستقبال الباطنة، واستقبال الجراحة، ووحدة العلاج الطبيعي، والعناية المركزة الجديدة، وقسم الحضانات الجديدة، والعناية المركزة للأطفال المبتسرين، وغرف العمليات الجديدة التي انتهت المستشفى من تنظيمها خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف وزير التعليم العالي، أن أعداد المرضي المترددة يوميا على مستشفى بنها الجامعي يفوق الـ 1500 مريض يوميا، سواء على أقسام الطوارئ أو العيادة الخارجية، إلى جانب وجود المحافظة على ملتقى كبير من الطرق، يجعل المستشفى الملاذ الأول لكل حوادث الطرق بالمنطقة، وهذا يحتاج دعم كبير جدا وعناية من الوزارة للاهتمام بأقسام الطوارئ بصفة عامة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة خصصت 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية المختلفة، ويتم وضع أولوية لدعم الأقسام التي هي بحاجة ماسة إلى التطوير من بين 113 مستشفى جامعي، ثم تتوالى المستشفيات تباعا في التطوير.