شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لاستثمارات بريطانية بـ3 مليارات جنيه استرليني لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية ، صندوق استثمار "أكتيس" وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات، مؤكدة أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

ووقع صندوق مصر السيادي وأكتيس، شركة الاستثمار المباشر الرائدة في الأسواق الناشئة، والتى تتخذ من لندن مقرا لها، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك خلال قمة الاستثمار البريطانية – الأفريقية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، واليزابيث تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة ووزيرة شئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.

وتضع مذكرة التفاهم أساسا لبروتوكول تعاون بين المؤسستين الماليتين الرائدتين للشراكة في عدة مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والبنية التحتية، كما تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في فرص ذات قيمة مضافة عالية تساهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.

وتلقى قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية، والمنعقدة حاليا في لندن، الضوء على أهمية الاستثمار المستقبلي في أفريقيا بالنسبة للمملكة المتحدة وأكتيس، والتي تتمتع بمكانة فريدة للشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وتتمتع أكتيس بسجل حافل للغاية في مجال الاستثمار في مصر، كما أنها واحدة من أبرز المستثمرين عالميا والرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية، حيث قامت بالاستثمار في بناء وتملك وإدارة 116 مشروعا للطاقة في افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تؤكد على ما يتمتع به صندوق مصر السيادي من جاذبية للاستثمار، فهو يعد شريكا أساسيا للاستثمار في مصر، نظرا لما يتمتع به من نظام استثماري مرن فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة بما يرفع القيمة المضافة لأصول الدولة المصرية، وينمى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تشرف وزارة التخطيط على تحديثها ومتابعة تنفيذ أهدافها.

وقالت وزيرة الدولة للتجارة اليزابيث تروس، :"أننا سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم بين شركة أكتيس وصندوق مصر السيادي، وستدعم هذه الاتفاقية الهامة التوسع في مجالات الطاقة وتعتبر مرحلة جديدة للاستثمارات البريطانية ذات الاستدامة والجودة العالية في أسواق هامة مثل مصر"، وأضافت أنه فى ظل نمو التجارة والفرص الاستثمارية بين دول أفريقيا بشكل لم يسبق له مثيل فإنه من الرائع رؤية العديد من الشركات البريطانية تفتح المجال للتجارة والاستثمار في المنطقة لدفع النمو وخلق فرص عمل ودعم البنية التحتية".

Advertisements

من جانبه، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الشراكة مع أكتيس، تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع المستثمرين في القطاعات ذات الأهمية القصوى لمصر، عبر إقامة شراكات مع مستثمرين ذو مصداقية مرتفعة يمتلكون خبرة طويلة الأجل، يتم توجيها مع الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

وأعرب سليمان عن تطلعه للبناء على مذكرة التفاهم هذه والإسراع في التعاون مع شركة اكتيس، وكانت شركة أكتيس قد قدمت لصندوق مصر السيادي عرض للمساهمة في الاستثمار في واحدة من محطات توليد الكهرباء الثلاث التى أنشأتها شركة سيمنس الألمانية في مصر بقدرة 4.8 جيجاوات، صاحبه عروض تمويلية من عدة مؤسسات تمويل دولية لدعم الاستثمارات في مصر، وذلك باعتبار الصندوق أحد الأطراف المهتمة بالاستثمار في شركات الكهرباء السابق ذكرها.

وتتولى الشركة القابضة للكهرباء إدارة عملية طرح الاستثمار في المحطات الثلاثة ويتوقع الإعلان عن المستشار المالي لعملية الطرح قريبا والتي ابدى عدة مستثمرين اهتمامهم بالمشاركة بها. وسيقوم الصندوق بالمشاركة الاستثمارية مع المستثمر الفائز بالطرح.

وأعتبر الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عرض شركة أكتيس علامة قوية تعكس اهتمامها بتوسيع استثماراتها في مصر متطلعا لأن تكون خطوة محفزة لمزيد من الشراكات.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الخولي، الشريك في أكتيس والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أكتيس تتمتع بتاريخ طويل من الاستثمار عبر أنحاء أفريقيا في عدة قطاعات منها الطاقة والتعليم والخدمات الاستهلاكية والمالية والرعاية الصحية، مضيفا أن أكتيس أنجزت في مجال الطاقة 23 مشروعًا في أفريقيا حتى الآن بقدرة 4 جيجاوات، وتبلغ استثماراتها الحالية بالقارة الأفريقية أكثر من مليار دولار أمريكي.

وأضاف الخولي، أن مصر تعد واحدة من أكبر وأهم أسواق أكتيس، ولم تكن مذكرة التفاهم هذه ممكنة لولا قدرة الشركة الهائلة في قطاع الطاقة العالمي وخبرتنا العميقة في مصر، معربا عن تطلعه للاستفادة من هذا الزخم والتعاون مع صندوق مصر السيادي لتحقيق استفادة مشتركة للطرفين.

وتشمل محفظة أكتيس بقطاع الطاقة في إفريقيا حاليًا شركة ليكيلا Lekela بقدرة 1 جيجا وات من طاقة الرياح في مصر والسنغال وجنوب أفريقيا، كما تمتلك شركة أزورا"Azura" الشركة الرائدة عالميا في عمليات توليد وبيع الكهرباء بشكل مستقل في نيجيريا والسنغال وموزمبيق، كما تضم المحفظة كذلك شركة بيوثرم " Biotherm" منصة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في افريقيا والتي تضم أكبر مزرعة للرياح في كينيا، وشركة إنيو" Eneo" وهي شركة للمرافق في الكاميرون.