أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الجامعات التنفيذية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتى المنوفية وبنى سويف.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتى المنوفية وبنى سويف.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات بسبب أعمال إصلاح الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " ميدان تريومف ومتفرعاتة – ميدان سانت فاطيما ومتفرعاتة – ميدان الحجاز – شارع فريد سميكة ومتفرعاتة – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاتة - ميدان هليوبوليس – شارع محمد فريد – جامع ألفتح" لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعه التاسعة صبح غدا الثلاثاء وحتى الساعه الثالثة عصر نفس اليوم، نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3 وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز.

التعليم: الصفان الأول والثانى الثانوى للعام الحإلى سنوات نقل وليست تراكمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى عدم صحة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اعتبار الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2020/2019، هى صفوف ضمن الثانوية التراكمية.

العربية: قتيل ثان بالرصاص الحى فى احتجاجات بغداد

أفادت مصادر طبية بالعراق، أن هناك قتيل ثان بالرصاص الحى عند تقاطع الكيلانى فى بغداد على خلفيه الاحتجاجات التى تشهدها بغداد اليوم الاثنين، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

أونكتاد: مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2019

أكدت منظمة أونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، فى تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، فى جنيف حول الاستثمار فى العالم لعام 2019 أن مصر جاءت كأكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا بزيادة قدرها 5٪ فى التدفقات إلى 8.5 مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن جهود البلاد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، لافتا إلى أنه فى حين أن الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر كان لا يزال مدفوعا بقطاع النفط والغاز إلا أنه ظهرت استثمارات كبيرة فى الاقتصاد غير النفطى لا سيما فى الاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات والسياحة.

تقرير.. تركيا تحتل المركز الأول بسجن الصحفيين على مستوى العالم

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، تقرير بعنوان "حرية الرأى والتعبير فى تركيا.. فرض مزيد من القيود"، وذلك على هامش خضوع الملف الحقوقى التركى للمرة الثالثة، للتقييم والمتابعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل.

محمد فؤاد يغنى للجالية المصرية فى لندن أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

قام النجم والمطرب المصرى محمد فؤاد، بالاحتفال مع الجالية المصرية فى بريطانيا، بمناسبة مشاركة الرئيس عبد ألفتاح السيسي، فى أعمال قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار 2020.

التأمين الصحى الشامل يعلن إجراء أول جراحة قلب بدون شق الصدر

أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة نجاح أول عملية جراحة قلب بدون شق الصدر عن طريق التدخل المحدود لأول مرة بمحافظة بورسعيد، حيث أجرى فريق جراحة القلب بمستشفى النصر التخصصى تحت إشراف الدكتور محمد عزيز رئيس القسم والدكتور قطب السيد مدير المستشفى جراحة قلب لاستبدال الصمام الميترإلى وإصلاح الصمام ثلاثى الشرفات بدون شق عظمة القص بالصدر واستخدام طريقة التدخل المحدود عن طريق فتحة 8 سم أسفل الثدى للمريضة "م.ا.م" وهى مريضة تبلغ من العمر 40 عاما والتى كانت تعانى من حمى روماتزمية بالقلب سببت لها ضيق شديد بالصمام الميترإلى وارتجاع شديد بالصمام ثلاثى الشرفات.

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إحالة الطالب المتهم بالتحرش بمدرسة فى جامعة أسوان للجنايات

أحال المستشار حامد النجار المحامى العام لنيابات أسوان الكلية، الطالب "م .م" بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان المتهم بالتحرش بالمدرسة المساعدة بكلية التربية جامعة أسوان إلى محكمة الجنايات، وكانت المدرسة المساعدة بكلية التربية الرياضية بالجامعة قد اتهمت الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان بالتحرش بها بأحد لجان امتحانات كلية التربية، وقامت بتحرير بلاغ فى نيابة أسوان التى قضت بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد له الحبس من قبل النيابة العامة بأسوان 15 يوما على ذمة التحقيقات حتى قرار إحالة أوراق القضية للجنايات .

شعبة السيارات تكشف موعد هبوط الأسعار استجابة لخفض الدولار

كشف عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن هبوط سعر الدولار فى 2020 لم يؤثر حتى الآن فى أسعار السيارات، لأن الهبوط لم يكن كبيرا لكن إذا استمر هذا التراجع ليصل جنيه مثلا فى سعر الدولار، فمن الممكن أن تتأثر الأسعار وتشهد هبوط ملحوظ.

"النقد الدولى" يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى وفى المقدم تركيا

خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته، بشأن نمو الاقتصاد العالمى للعامين الجارى والمقبل، مقارنة بتقديرات سابقة صادرة فى شهر أكتوبر الماضي، متأثرا بضعف أداء بعض الاقتصادات الناشئة وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية والقلائل الاجتماعية بعدد من دول العالم، وتوقع صندوق النقد، فى تقريره الصادر، اليوم الاثنين، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادى حول آفاق الاقتصاد العالمى وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن ينمو الناتج المحلى الإجمإلى العالمى ليصل إلى 3.3% فى 2020و3.4% فى 2021، ويعتبر هذا النمو أقل من تقديراته السابقة فى أكتوبر الماضى بنسبة 0.1% لعام 2020 و0.2% لعام 2021.

ليفربول يتحدث عن احتفال محمد صلاح الاستثنائى ضد مان يونايتد.. فيديو

تحدث نادى ليفربول الإنجليزى، عبر موقعه الرسمى، عن الاحتفال الاستثنائى للنجم المصرى محمد صلاح بالهدف الذى هز به شباك مانشستر يونايتد، ليساهم فى فوز الريدز بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد" مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".

الجناينى بعد لقاء محمد صلاح: معنوياته زى ألفل.. ولا علاقة لنا بجوائز "كاف"

أعرب عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن سعادته بالأداء الذى ظهر النجم الدولى محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أن: "معنويات صلاح زى ألفل، ومركز جدا فى شغله، وهذا هو حال الناس المحترفين".

بريطانيا تطلق خدمة "بوابة النمو" لتعزيز التجارة والاستثمارات بأفريقيا

أطلقت بريطانيا خدمة "بوابة النمو" لمساعدة المستثمرين الأفارقة، والدوليين، والبريطانيين على الدخول فى شراكات استثمارية، وذلك على هامش قمة الاستثمار البريطانية- الأفريقية التى افتتحها صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة البريطانية "لندن" الرئيس عبد ألفتاح السيسى، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ووفقا للحكومة البريطانية، سوف توفر خدمة "بوابة النمو" لكافة المستثمرين فرصة التعرف على ألفرص الاستثمارية والمالية التى توفرها بريطانيا للدول الأفريقية على شبكة "الإنترنت ".

تصفيق حاد فى ختام كلمة السيسى بالقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار

شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020، والمقامة فى لندن، حالة من التصفيق الحاد، وذلك لحظة ختام كلمة الرئيس عبد ألفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي.

عبد الله جمعة ينصح شقيقه صالح بالرحيل عن الأهلي

وجه عبد الله جمعة، نجم نادى الزمالك، نصيحة لشقيقه صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، على خلفية أزمة الأخير مع ناديه، والتى تسببت فى إعلان السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق الأحمر عدم رغبته فى تواجد صالح جمعة بصفوف ألفريق خلال المؤتمر الصحفى لمباراة المقأولون العرب فى الدورى العام والتى حسمها ألفريق الأحمر بثنائية نظيفة.