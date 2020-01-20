شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهدي نظيره الموريتانى كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره الموريتانى، الداه سيد أعمر طالب، وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى، نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة، منها: كتاب "بناة وهدامون"، وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح" فى فقه السيرة والسنة، وكتاب "الكليات الست".

وأثنى الوزير الموريتانى على الإصدارات وعلى جهود وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة في نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، كما تناول اللقاء سبل تفعيل وتنشيط دور المركز الثقافي المصرى بنواكشوط، حيث يبدأ هذا النشاط بمحاضرة هامة لوزير الأوقاف المصرى اليوم تحت عنوان: "خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة".

وعقد الاجتماع الخاص بينهما بمقر وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى، بنواكشوط لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، وخلال اللقاء الذى حضره السفير أحمد سلامة سفير مصر بدولة موريتانيا الشقيقة.

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وأظهرت وزارة الأوقاف المصرية، نشاط الدكتور محمد مختار جمعة، فى موريتانيا لتعزيز التواصل والعمل، والعلابات، نظيره الموريتانى الداه سيد أعمر طالب، وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى، لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

والقى الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، محاضرة هامة بالمركز الثقافي المصرى بنواكشوط يستعرض فيها تجربة الأوقاف المصرية فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى المستنير وتجربتها في مجال التدريب والتأهيل تحت عنوان: "خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة "، بحضور جمع كبير من الإعلاميين والمثقفين الموريتانيين، فى حضور السفير أحمد سلامة سفير مصر في موريتانيا وسعادة القنصل عمرو فرحات وطاقم السفارة المصرية بنواكشوط ، والدكتور أشرف العزازى، المشرف على المركز الثقافى المصرى بنواكشوط.