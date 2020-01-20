شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رفع كفاءة نفقى النهضة ومراد وصيانة الطرق ببولاق ومنشاة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أنه تم رفع كفاءة النظافة بنفقى النهضة ومراد بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، شفيق جلال، حيث تم رفع المخلفات وتجريد النفقين ومراجعة الإنارة لتحسين الخدمة والشكل العام والمظهر الحضارى.

وفى السياق آخر، قالت محافظة الجيزة، إنه تم تنفيذ أعمال صيانة وإضافة كشافات إنارة لمقابر قرية الاخصاص، التابعة لمركز ومدينة منشاة القناطر، وزراعة أشجار فيكس على طريق الرياح الناصرى، وتنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة على طريق المنصورية، ورفع القمامة من الطرق الرئيسية ببهرمس والحسانين، كما تم تغيير أعمدة الإنارة بأعمدة جديدة، وجارى تشغيلها على طريق الحسانين ذات الكوم، وتم ورفع المخلفات من الشارع الرئيسى وأمام السنترال، وبجوار المدارس.

وأشرف المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الطالبية، على أعمال التجميل بمطلع وأسفل دائري المريوطية، كما تم رفع كفاءة أعمال الإنارة وصيانتها، ودفن كبلات الكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق حي بولاق الدكرور، تحت أشراف العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي بولاق الدكرور.

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وتابعت أجهزة مدينة البدرشين، أعمال توصيل الغاز الطبيعي بشارع مكتب البريد فى البدرشين، كما تم إصلاح كسر بماسورة الصرف الصحي فى حضانة بجوار مكتب البريد.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع المواطنين للعمل علي حل مشاكلهم جذريا والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات، حيث استمع المحافظ لشكوي مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة، ووجود تعديات للمحلات والمقاهي علي نهر الشارع، وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية، بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة على كافة المنشآت المتواجدة بالشارع، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة به والمتابعة الدورية، لعدم السماح بإشغال الطريق مجدداً موجها ببحث إمكانية رصف وتطوير الشارع فور انتهاء أعمال المرافق باعتباره أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم.