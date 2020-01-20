محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
اختارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وقال "حواس"، إنه سعيد باختياره سفيرًا لمعرض الكتاب، مؤكدًا أن معرض الكتاب أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف "حواس": إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب.
وأشار" حواس" إلى أن معرض الكتاب، رسالة للعالم أجمع بقوة مصر الثقافية وعظمة مصر.
وشدد عالم الآثار العالمي، على أنه سيقوم بالترويج للمعرض خلال زياراته لدول العالم المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر حواس تعليقًا على اختياره سفيرًا لمعرض الكتاب: "رسالة للعالم أجمع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.