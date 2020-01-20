​بالصور.. زوجات وزراء ودبلوماسيين يزرن في متحف الفن الإسلامي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
استقبل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، مجموعة من زوجات الوزراء والدبلوماسيين الحاليين والسابقين الذين قاموا بجولة داخل قاعات العرض بالمتحف. وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي.
وأبدى الحضور إعجابهم بكل ما يحويه متحف الفن الإسلامي من مجموعات أثرية ليس لها مثيل في متاحف العالم وطريقة وأسلوب العرض المتحفي.
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