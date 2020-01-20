خنقها حتى الموت.. التحقيق في مقتل مسنة داخل مزرعة مواشٍ بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
صرَّحت نيابة حلوان الكلية، بتشريح جثة مسنة عثر عليها مقتولة داخل مزرعة مواشٍ بحلوان.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بعثوره على شقيقته مقتولة داخل مزرعة مواشٍ يملكونها وسرقة عدد من المواشي.
وتبين من المعاينة أن الجثة لـ"و. ف" 60 سنة، مسجاة على ظهرها، ترتدي ملابسها كاملة، وعليها آثار خنق.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها اعتادت الذهاب يوميًا لحلب المواشي، ويوم الواقعة تأخرت داخل الحظيرة فذهب شقيقها للاطمئنان عليها فعثر على جثتها.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.
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