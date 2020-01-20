أخبار مصر | وزير الأوقاف يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يبحث مع نظيره الموريتاني التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره الموريتاني الداه سيد أعمر طالب وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي، حيث عقد الاجتماع الخاص بينهما بمقر وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بنواكشوط لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

وخلال اللقاء الذي حضره السفير أحمد سلامة سفير مصر بدولة موريتانيا الشقيقة أهدي وزير الأوقاف نظيره الموريتاني نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة، حيث أهدى جمعة لنظيره المرويتاني نسخ من كتاب بناة وهدامون، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، وكتاب الكليات الست.

وأثنى م الوزير الموريتاني على هذه الإصدارات وعلى جهود وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، كما تناول اللقاء سبل تفعيل وتنشيط دور المركز الثقافي المصري بنواكشوط، حيث يبدأ هذا النشاط بمحاضرة هامة لوزير الأوقاف المصري اليوم تحت عنوان: " خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة ".