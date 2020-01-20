أخبار مصر | برلماني: مصر سبقت الجميع في التحذير من خطر الإرهاب بليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر سبقت الجميع في التحذير من خطر الإرهاب بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر برلين حول الوضع في ليبيا تعكس الاهتمام المصري المتزايد بشأن الأوضاع المشتعلة في ليبيا والصراع الدائر هناك والبحث عن حل دولي للتصدي للتدخلات التركية السافرة في الشرق الأوسط.

وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم، أن مصر سبقت الجميع في التحذير من خطر الإرهاب في ليبيا وخطورة وجود عناصر مسلحة أجنبية في طرابلس بدعم ورعاية دول بعينها، مشيرًا إلى أن التزام الدول المشاركة في مؤتمر برلين بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة وتعهدها بعدم التدخل في الشأن الليبي هو صفعة مدوية على وجه أردوغان الذى كان يسعى لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الحكومة "السراج" الإخوانية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محاولات أردوغان للتدخل في شئون الدول العربية مثلما حاول من قبل في السودان وسوريا مصيرها دائمًا الفشل، مؤكدا أن كل هذه المحاولات الفاشلة من أردوغان تؤدي إلى انهيار الاقتصاد التركي واستمرار تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع مستوى التضخم.

