أخبار مصر | برلماني: مشاركة السيسي بالقمة البريطانية تؤكد ريادة مصر لأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مشاركة السيسي بالقمة البريطانية تؤكد ريادة مصر لأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمٌن النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة سوق أفريقي جاذب للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن تأسيس هذا السوق، يفتح الباب أمام توسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والأفريقي.

وأضاف الكمار، في بيان له، اليوم الإثنين، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، تأكيد جديد على الدور الفعال لمصر في القارة الأفريقية، والذى ظهر جليا في السنوات الأخيرة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يسعى لوضع الاقتصاد الأفريقي في الصدارة العالمية من خلال إيجاد سبل لخلق شراكة حقيقية لضخ الاستثمارات الأجنبية في مختلف دول القارة، خاصة أن القارة الأفريقية لديها من الإمكانيات ما يؤهلها جذب هذه الاستثمارات والمنافس بقوة في الأسواق الخارجية أيضا.