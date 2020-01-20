أخبار مصر | برلماني: كلمة السيسي بالقمة البريطانية للاستثمار دعوة لإقامة سوق إفريقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: كلمة السيسي بالقمة البريطانية للاستثمار دعوة لإقامة سوق إفريقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، والتى شدد فيها على ضرورة إقامة سوق إفريقى جاذب للاستثمار الأجنبى، بالإضافة للدور المهم للقطاع الخاص المحلى فى تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية لتحقيق التنمية، مستطردًا: "بالتالى فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبى والإفريقى يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية".

وأوضح "المسعود" في بيان له أن الرئيس شدد على ضرورة تمكين الشباب والمرأة بدول القارة وتوفير فرص العمل باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، مع منحهم الخبرات والمهارات التى تمكنهم من التعامل مع أدوات العصر والتكنولوجيا المتقدمة ومواكبة التطورات العالمية، بما يعزز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس دعا لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والشركاء الدوليين وبينهم المملكة المتحدة، الأمر الذى يتطلب تقديم حزمة متكاملة من الأطر التعاونية التى تؤسس لعلاقات مستقبلية، كما دعا إلى تقديم ضمانات استثمار للشركات الدولية وبينها البريطانية على نحو يطمئن المستثمرين على ضخ استثمارات مباشرة فى القارة الافريقية، والعمل على تعزيز سبل التبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة مع القارة استناد إلى المصالح المشتركة، بما فى ذلك فتح الاسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية سعيًا لزيادة قيمة التبادل التجارى ومعالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى بين الجانبين، بالإضافة لتوفير التمويل الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القارة الإفريقية.

وأكد أن ما يشهده العالم من تحديات ينبغى أن يشكل حافزًا إضافيًا للتعاون المشترك، بمنا يكرس من الأدراك المتبادل لوحدة المصير والمسار بين القارتين الافريقية والاوروبية.