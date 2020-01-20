أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تضرر المواطنين من الاتجار بتأشيرات الحج والعمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تضرر المواطنين من الاتجار بتأشيرات الحج والعمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن تضرر المواطنين من ارتفاع سعر تأشيرات الحج والعمرة ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية.

ولفت النائب، إلى تضرر المواطنين من الإرتفاع الباهظ في أسعار التأشيرات التي منعتهم من أداء شعائرهم الدينية للعمرة والحج، وذلك بسبب شركات السياحة التي تقوم ببيع التأشيرات في غير الأوقات المخصصة لها وبسعر مضاعف.

وتابع: فمثلًا تقوم ببيع تأشيرات شعبان في رمضان بأضعاف السعر المحدد، حيث بلغ سعر التأشيرة خلال سوق السوداء ٩٢٥٠ جنيها بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز ٣٥٠٠ جنيها.

وأضاف: نظرًا لتضرر المواطنين من هذا الإرتفاع في أسعار التأشيرات بسبب جشع بعض شركات السياحة، مما صعب عليهم تحقيق حلمهم بأداء مناسك الحج والعمرة، فيجب تدخل اللجنة الدينية في هذا الأمر.