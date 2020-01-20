أخبار مصر | محافظة القاهرة تطلق منظومة عمل "السايس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تطلق منظومة عمل "السايس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم محافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، إطلاق منظومة عمل "السايس" بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير حي مصر الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء خالد عبالعال، أن منظومة السايس سوف توفر زي موحد لجميع الأفراد، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بهذه الفئة، والمنطقة التي يعمل بها.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارعي الحجاز بمصر الجديدة وجسر السويس والمطرية، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وأكد المحافظ بأن الأعمال بشارع الحجاز تمتد على مسافة أكثر من خمسة كيلو مترات وتتضمن أعمال توسعة للشارع مع تقليص الأرصفة والجزيرة الوسطى وتجميلها وتزويدها بأعمدة إنارة مزدوجة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% وينتهي العمل به بنهاية الشهر القادم، وأصدر تعليماته بتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثًا مع تقليم الأشجار مع مراعاة تخصيص أماكن لعبور المشاة وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال رفع السيارات المتروكة بالشوارع والتحفظ عليها بالتنسيق مع المرور، وكذلك رفع جميع السلاسل والأعمال الحديدية والبرودورات وخلافه مما يستخدمه البعض لتخصيص أماكن لانتظار سياراتهم الخاصة بالشوارع.

