أخبار مصر | إزالة عشوائيات الميكروباص.. ننشر خطة محافظة القاهرة لتطوير حي مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة عشوائيات الميكروباص.. ننشر خطة محافظة القاهرة لتطوير حي مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن ملامح المرحلة القادمة الخاصة بتطوير حي مصر الجديدة، في إطار خطة العاصمة لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وننشر خطة محافظة القاهرة لتطوير حي مصر الجديد وتتضمن:

- تفعيل جراجات أسفل العقارات

- منع الانتظار بالشوارع الرئيسية

- القضاء على مواقف الميكروباص العشوائية

- تحصبص أماكن انتظار حتى لا تعيق سير المارة

- إقامة مسار للدراجات

- إعادة دراسة خطوط سير أتوبيسات هيئة النقل العام

- إنشاء كباري للمشاة على المحاور الرئيسية بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال

