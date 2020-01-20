أخبار مصر | بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة.. "أبوالنمرس" يفوز بدوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة.. "أبوالنمرس" يفوز بدوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظة، في النسخة السابعة له، بنادي الترسانة، بميت عقبة.
وعقب المباراة قام وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الجيزة، بتكريم عدد من الرموز الرياضية بمحافظة الجيزة وتوزيع الميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم درع الدوري، لكابتن فريق أبوالنمرس، وسط أجواء احتفالية من جمهور ولاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري.
وحقق فريق مركز شباب أبو النمرس، لقب بطولة دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالفوز على نظيره مركز شباب البليدة بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بتعادل الفريقين 11 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الترسانة.
وسلم الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد راشد، كأس البطولة للفريق الفائز.
وخلال اللقاء أشاد محافظ الجيزة، بالأداء الرياضي المتميز للاعبين، متمنيًا للفرق كافة، دوام التوفيق لما للرياضة من أهمية في بناء وتنمية القدرات البدنية والذهنية للشباب.
وحضر المباراة الدكتور أحمد عبدالوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمندوه الحسيني، رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم، وطارق سعيد حسانين، رئيس نادي الترسانة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وعقب المباراة قام وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الجيزة، بتكريم عدد من الرموز الرياضية بمحافظة الجيزة وتوزيع الميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم درع الدوري، لكابتن فريق أبوالنمرس، وسط أجواء احتفالية من جمهور ولاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري.