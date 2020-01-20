أخبار مصر | بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة.. "أبوالنمرس" يفوز بدوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة.. "أبوالنمرس" يفوز بدوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بنادي الترسانة، بميت عقبة.

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظة، في النسخة السابعة له،

وحقق فريق مركز شباب أبو النمرس، لقب بطولة دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالفوز على نظيره مركز شباب البليدة بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بتعادل الفريقين 11 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الترسانة.