أخبار مصر | زوجات وزراء ودبلوماسيون في ضيافة متحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجات وزراء ودبلوماسيون في ضيافة متحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أمس، عددًا من زوجات الوزراء والدبلوماسيين الحاليين والسابقين واللاتي قمن بجولة داخل قاعات العرض في المتحف.

وكان في استقبالهن الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، والذي قام بشرح العديد من المعروضات والتحف النادرة لهن، وأبدت الحاضرات إعجابهن بما يحويه متحف الفن الإسلامي من مجموعات أثرية ليس لها مثيل في متاحف العالم وأعربن عن إعجابهن بأسلوب العرض المتحفي.

ويقع متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، في شارع بور سعيد، بمواجهة مديرية أمن القاهرة، وهو يؤرخ لتاريخ تطور الآثار والفنون المصرية من بعد الفترة القبطية وحتى العصر الحديث، ويحتوي على مجموعات نادرة من الأثار الإسلامية من مصر بالطبع والهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا والأندلس.