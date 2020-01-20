أخبار مصر | "البيئة" تعلن عن بدء مشروع تطوير "البلو هول" لتنشيط سياحة الغوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة" تعلن عن بدء مشروع تطوير "البلو هول" لتنشيط سياحة الغوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة البيئة، عن أنها تقوم حاليًا بإعداد مخطط تأشيري لمنطقة البلو هول "الثقب الأزرق" وذلك من خلال استشاري المشروع لرفع كفاءة وتطوير المنطقة تمهيدًا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار مشروع تطوير المنطقة، وهو ما سيعمل تنشيط سياحة الغوص والسياحة الشاطئية فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم بين الدكتور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الوزارتين قريبا بشأن صون المحميات الطبيعية وتنميتها سياحيًا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وتطوير مواقع السياحة البيئية.

والبلو هول أو الثقب الأزرق، هو عبارة عن هو حفرة غوص على سواحل البحر الأحمر شرقي سيناء، شمالي دهب، يبلغ عمقه 130 م، مع وجود فتحة ضحلة بعرض 6 أمتار، والمعروفة باسم "السرج"، وفتحة خروج إلى البحر، ونفق طويل بطول 26 م، معروفة باسم القوس بعمق 56 مترا المنطقة المحيطة بالثقب بها وفرة من الشعاب المرجانية والأسماك، ويجد الغطاسون المحترفون منجذبين لمشهد القوس الذي يربط بين الثقب الأزرق والبحر المفتوح، والموقع بأكمله يمثل عجيبة بتكوينات الضوء والحياة النباتية والبحرية والتي تترك في نفس الزائر ذكريات لا تنسى.

ويعتبر الثقب الأزرق من أمتع أنشطة الغطس الشاطئية لما تتوفر في هذه البقعة من مشاهد ساحرة حيث يلتقي الجبل مع ماء البحر.